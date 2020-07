Luís Sénica em carta aberta a Vicente Moura: «Nunca conseguirá entender a beleza do Hóquei em Patins»

Vicente Moura, ex-presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), comentou ontem, em declarações ao nosso jornal, o atual estado de alarme no desporto português, devido à pandemia de Covid-19, afirmando que o "futsal, voleibol, basquetebol e andebol, a par do ciclismo, são as modalidades rainhas" em Portugal. Estas palavras, levaram a uma reação de Luís Sénica.

Em carta aberta, endereçada a Vicente Moura, o atual presidente da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) afirma que o mesmo "não é, não foi, nem nunca será um adepto deste desporto [hóquei em patins]", que mantém o estatuto de "uma das principais modalidades" do desporto português.

Leia a carta aberta de Luís Sénica, presidente da FPP, na íntegra

"Caro Comandante Vicente Moura,

Saúdo enfaticamente a sua vontade de fazer esquecer o Hóquei em Patins.

Creio que não é, não foi, nem nunca será um adepto deste desporto "culturalmente nosso", tão do imaginário português.

Não é um problema para mim, para nós que vivemos a paixão pelo Hóquei em Patins.

Nunca conseguirá entender a beleza deste jogo, até porque sempre entendeu que o Hóquei em Patins não era olímpico porque a bola não se vê na televisão…

O espaço público é dado frequentemente a opiniões infundadas e pouco esclarecidas sobre a atividade desportiva, no entanto é incompreensível que desacredite assim não só o Hóquei em Patins, como todos aqueles que amam em Portugal este nosso desporto.

O seu negacionismo não chega para ocultar uma realidade empiricamente verificável, com a conquista do ouro em:

– 16 Campeonatos do Mundo em Seniores Masculinos

– 21 Campeonatos da Europa em Seniores Masculinos

– 4 Jogos Mundiais em Seniores Masculinos

– 21 Taças das Nações em Seniores Masculinos

– 3 Campeonatos da Europa em Seniores Femininos

– 13 Taças Latinas em Sub 23

– 4 Campeonatos do Mundo de Sub 20

– 20 Campeonatos da Europa de Sub 20

– 14 Campeonatos da Europa de Sub 17

– Desde 1936, as seleções de Hóquei em Patins conquistaram ainda 113 medalhas de prata e 43 medalhas de bronze, nos diferentes escalões e competições internacionais.

No último Campeonato do Mundo de Seniores Masculinos, os jogos da seleção nacional foram transmitidos em horário nobre pela RTP 1, tendo atingido a marca de 2 milhões de espetadores na final.

A seleção nacional de Seniores Masculinos foi recebida e condecorada por Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016 e 2019, após a conquista do Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo, respetivamente.

Somos, atualmente, Campeões do Mundo. E sim, temos o melhor campeonato do mundo de Hóquei em Patins. E sim, somos das principais modalidades em Portugal, com orgulho", pode ler-se.