Luís Sénica vai a votos para liderar a federação

Luís Sénica é hoje eleito presidente da direção da Federação Patinagem de Portugal (FPP), em ato eleitoral marcado para uma unidade hoteleira, no Porto, entre as 10 e as 11 horas.A lista A, do ainda atual selecionador português, é a única que apresenta candidatura para todos os Órgãos Sociais da FPP, já que uma outra lista (B), que se apresenta às eleições e é liderada por Rui Mateus, apenas vai a votos para o Conselho Fiscal e Conselho de Disciplina.Entretanto, no que à competição diz respeito, o Sporting defende hoje a liderança do campeonato, defrontando, fora, a Juventude de Viana. Este é o jogo mais importante da 10ª jornada, marcada ainda pelo adiamento do encontro entre FC Porto e OC Barcelos, devido à participação dos dragões na Taça Intercontinental, na Argentina."Queremos terminar o ano a ganhar e é para isso que trabalhamos. Vamos a Viana com um único objetivo, de continuar a onda vitoriosa dos últimos jogos", destacou Vítor Hugo ao site dos leões".