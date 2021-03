Luso recebe 1.ª fase da Liga Europeia de hóquei em patins de 9 a 11 de abril

O Pavilhão Gimnodesportivo do Luso, no concelho da Mealhada, Aveiro, vai receber a primeira fase da Liga Europeia de hóquei em patins de 9 a 11 de abril, anunciou esta sexta-feira a federação europeia da modalidade.

O Luso será "palco de uma qualificação comprimida em três dias", lê-se na nota, com protocolos devido à pandemia de covid-19 estabelecidos em outubro de 2020.

Com um regime de bolhas, a prova terá em ação o FC Porto, o Sporting, o Benfica, a Oliveirense e o Óquei de Barcelos, com jogos entre sexta-feira, dia 9, e dia 11.

Na 'poule' A, os dragões enfrentam o Noia no primeiro dia, jogando com o Óquei de Barcelos no último, com os minhotos a jogarem com os espanhóis no dia 10.

No grupo B, há Sporting-Reus no dia 9, Reus-Oliveirense no dia 10, e Oliveirense-Sporting no dia 11, enquanto a 'poule' C opõe o Benfica ao Liceo, no sábado, e ao FC Barcelona, no domingo.

"É um período muito difícil devido à pandemia por toda a Europa, mas tudo decorrerá de acordo com um protocolo de saúde impressionante, como exigido. Não terá público, mas será transmitido para ecrãs em todo o mundo", declarou Agostinho Silva, que presidiu ao Comité Técnico encarregado de organizar esta qualificação.

