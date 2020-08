Maca Ramos renova com o Benfica

Maca Ramos renovou contrato com a equipa de hóquei em patins feminino do Benfica, anunciou este sábado o clube da Luz. A defesa/média, de 23 anos, avança desta forma para a 2.ª temporada consecutiva ao serviço dos encarnados.





"Estou muito contente que o Benfica esteja a acreditar, mais um ano, nas minhas capacidades e a acreditar que eu, ao fazer parte da grande equipa que o clube formou para este ano, vamos conseguir ganhar tudo aquilo a que nos propomos", disse a hoquista, citada no site do clube, que não esconde a ansiedade de voltar à competição."As expectativas são boas. Todas temos muita vontade de treinar, temos muitas saudades do hóquei, da pista, da equipa, do balneário, de tudo. Ainda não sabemos bem como vai funcionar, mas vamos ter uma temporada intensa, treinamos de segunda a domingo, por isso vamos matar as saudades todas e tentar voltar o mais rápido possível à forma que precisamos de ter", garantiu Maca Ramos, que lamenta a ausência do público nas bancadas nos jogos da próxima época."É uma pena, porque os adeptos dão sempre imensa força à equipa, quer joguemos aqui ou fora. Eles dão-nos mais motivação para ganhar e agora que não podem estar connosco temos de estar ainda mais motivadas, porque eles merecem que continuemos com vitórias", concluiu.