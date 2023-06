Maia decide Taça de Portugal feminina

O Pavilhão Municipal Nortecoope, na Maia, acolhe este fim de semana a final four da Taça de Portugal feminina, com os encontros das meias-finais a disputarem-se hoje. Turquel-Benfica (12h00) e Académica-CA Feira (15h00)."Vencer a prova rainha é algo que todos nós desejamos, mas sabemos que é extremamente difícil", disse Nélson Lourenço, técnico do Turquel sobre o duelo das águias. "O Benfica parte para esta final four com toda a ambição de ganhar mais um troféu", sublinhou Paulo Almeida.