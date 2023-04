Maior goleada do campeonato: Benfica cilindra Murches

O Benfica cilindrou o Murches por 14-3, naquela que foi a maior goleada até agora na fase regular, superando o 10-0 do OC Barcelos ao Paço de Arcos.O resultado volumoso justifica-se pelas ausências de peso na formação orientada por Hugo Lourenço 'Caleta'. Zé Miranda, Bernardo Ramalho e Rodrigo Vieira estão emprestados pelo Benfica e não puderam jogar na Luz.Ao intervalo, a equipa de Nuno Resende já ganhava por 8-3. Diogo Rafael, que somava sete golos em 24 jornadas, esteve em destaque ao anotar seis (!) tiros certeiros. Pablo Álvarez (4), Lucas Ordoñez, Edu Lamas, Nil Roca e Martim Costa fizeram os outros golos.Destaque para a estreia com a camisola principal do Benfica de Martim Costa, jovem de 16 anos que anotou o 12º golo dos encarnados, após grande jogada individual.A duas jornadas do fim da fase regular, o Benfica é líder com 63 pontos. Já o Murches está no 9º lugar com 24 pontos, fora das posições de playoff.