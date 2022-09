Malián recorda título do FC Porto

Xavi Malián foi um dos jogadores em destaque na goleada do FC Porto frente ao Sp. Tomar. O guardião espanhol esteve à conversa com os jornalistas após o encontro e recordou o título de campeão nacional conquistado na época passada. “O passado não importa e não serve de nada. Temos de olhar para o presente e o presente é já o jogo da meia-final da Elite Cup”, disse o experiente guarda-redes de 32 anos. “Temos um grande treinador e temos uma base sólida. No FC Porto queremos ganhar tudo.”Se na época passada havia um Di Benedetto a brilhar em Portugal, esta temporada passam a haver dois. Roberto Di Benedetto, irmão de Carlo Di Benedetto, avançado do FC Porto, é reforço do Benfica para esta época. "A adaptação está a correr muito bem", disse o internacional francês a. "A equipa apoiou-me muito. É um balneário cheio de talento na melhor liga do mundo", atirou o ex-Liceo que pode defrontar o irmão na final, caso Benfica e FC Porto vençam nas ‘meias’. "Vai ser difícil para os meus pais!"