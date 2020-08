Marco Barros renova contrato com o Benfica

Marco Barros renovou esta quinta-feira contrato com a equipa de hóquei em patins do Benfica, estendendo a ligação ao clube da Luz por mais uma época.





O guarda-redes português agradeceu a oportunidade e olhou para a conquista do título como meta principal, no dia em que os encarnados regressaram aos trabalhos de preparação para a nova época, com o começo do campeonato agendado para o fim-de-semana de 26 de setembro e que traz logo um clássico entre Benfica e FC Porto."Estou muito feliz pela renovação do contrato com o Benfica, muito grato ao clube e ao míster [Alejandro Domínguez] por confiarem no meu trabalho. Vamos defrontar o FC Porto na primeira jornada do campeonato, mas podia ser outra equipa. O que queremos é ganhar os nossos jogos e no fim conquistar o Campeonato. Encaramos a nova época com confiança", disse ao site do clube.