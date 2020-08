Maria Sofia Silva renova com o Benfica

Maria Sofia Silva renovou esta quarta-feira contrato com a equipa de hóquei em patins feminino do Benfica, anunciou o clube no site oficial. A avançada, de 23 anos, avança desta forma para terceira temporada ao serviço dos encarnados.





"É muito especial continuar a jogar com a camisola do clube do meu coração. Sinto-me feliz no Benfica e grata pela confiança no meu trabalho para ajudar na conquista de mais títulos", referiu a hoquista em declarações ao site do clube, apontando já baterias para a próxima temporada."Agora é focar na próxima época e, com o mesmo pensamento, ganhar todas as competições em que entrarmos. Espero poder voltar a encontrar-me com os nossos adeptos no pavilhão brevemente. A nossa equipa tem uma relação próxima com os mesmos, e assim que nos reencontrarmos em pista sei que vamos, juntos, festejar mais vitórias e títulos para o nosso Benfica", concluiu.