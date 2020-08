Maria Vieira renova com o Benfica

Maria Vieira renovou esta sexta-feira contrato com a equipa de hóquei em patins feminino do Benfica, anunciou o clube. A guarda-redes, de 23 anos, avança desta forma para a 13.ª temporada de águia ao peito.





"Estou muito feliz de voltar a esta casa. Foram muitos meses fora, mas sempre acreditámos que ia haver um regresso, que íamos finalizar as competições em que estávamos inseridas… Não foi possível, sabemos que a saúde é o mais importante e estivemos a cumprir o nosso papel enquanto cidadãs. Agora é hora de regressar, temos muita vontade, mais vontade do que nunca", disse a hóquista, citada no site do clube, não escondendo a alegria pela continuidade nos encarnados."É um sentimento de enorme felicidade, orgulho e uma sorte imensa o clube querer que eu continue aqui. É um privilégio enorme poder fazer parte de um clube como o Benfica, é o meu clube de coração e 2 em 1: poder praticar a modalidade que mais gosto com um símbolo ao peito que amo. Toda a gente sabe que dificilmente jogarei noutro clube que não no Benfica, nunca se fecham portas, mas o Benfica é o Benfica. E mesmo que um dia saia, como adepta continuarei cá", garantiu.Sobre a nova temporada, Maria Vieira lembra que será um ano de "novos desafios"."É uma equipa nova, um ambiente completamente renovado, novos objetivos, novos desafios, novas experiências, incluindo o facto de termos de jogar sem público, sem os adeptos que sempre nos apoiaram e acompanham, em casa ou fora", concluiu.