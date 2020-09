Marítimo e Vilafranquense avançam no sonho pela 2ª Divisão

O empate a um entre Marítimo e Vilafranquense no Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes, no Seixal, selou o lote de apurados para a Liguilha de Acesso à 2ª Divisão. Os insulares já estavam apurados depois de terem vencido o Boliqueime (3-1), a equipa que ficou assim pelo caminho. Os ribatejanos precisavam apenas de perder por um para também garantir o apuramento, após o empate na primeira ronda com o Boliqueime (3-3).





Assim, ambas as equipas disputam o sonho de ascender de escalão numa curta prova regular, disputada com jornadas em casa e fora, que principia já no sábado. O Marítimo recebe, na Madeira, o HC Sintra, ao passo que o Vilafranquense vai ao terreno do Mealhada.1ª jornada, sábadoMarítimo-HC SintraMealhada-VilafranquenseSesimbra-Campo Ourique2ª jornada, domingoHC Sintra-MealhadaCampo Ourique-Marítimoilafranquense x GD Sesimbra3ª jornada, 19 de setembroSesimbra-HC SintraMealhada-MarítimoCampo Ourique-Vilafranquense4ª jornada, 20 de setembroHC Sintra-VilafranquenseMarítimo-SesimbraMealhada-Campo Ourique5ª jornada, 26 setembroCampo Ourique-HC SintraVilafranquense-MarítimoSesimbra-Mealhada