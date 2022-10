Marlene Sousa diz que Portugal vai dar o melhor no Mundial

Marlene Sousa é uma das convocadas para o Mundial da Argentina, estando a equipa concentrada no Luso. "Vamos dar o nosso melhor, representar da melhor maneira a camisola, porque é um orgulho para nós", disse a avançada do Benfica, em declarações difundidas pela assessoria da Federação (FPP)."Sabemos das dificuldades, pois há seleções muito fortes, a competitividade no feminino é muito alta, mas vamos sabendo que Portugal joga sempre, jogo a jogo, para ganhar", acrescentou.Já o selecionador nacional Hélder Antunes destaca o trabalho que tem sido feito no Luso. "Estamos em crescimento e creio que vamos continuar a ter aquela imagem de marca que já conseguimos ter no último europeu: ser uma equipa guerreira, com atitude e que vai procurar lutar pela vitória, seja qual for o adversário". *