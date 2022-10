Marlene Sousa e o Mundial: «Estamos a representar 10 milhões»

Marlene Sousa é a capitã da Seleção Nacional feminina que no Luso prepara a participação no Campeonato do Mundo na Argentina, no próximo mês."A motivação é muito grande, pois, além de representar o nosso país ser um orgulho, o Campeonato do Mundo disputa-se em San Juan, na Argentina, a capital do hóquei. Estamos a trabalhar muito para conseguirmos chegar ao melhor lugar possível", disse a jogadora do Benfica, para quem chegou a hora de a Seleção feminina erguer também o máximo troféu. "Trabalhamos todos os dias, pensando jogo a jogo. Queremos passar a fase de grupos e depois logo se vê. Claro que queremos muito ganhar. Já faz falta a Portugal ganhar um Campeonato do Mundo ou Europeu. No último campeonato terminámos em quinto, agora queremos melhorar e chegar se possível ao primeiro".De resto, Marlene Sousa revela de onde vem a força. "A nossa maior força é o orgulho na pátria. Entramos sempre a pensar que estamos a representar 10 milhões".Já o selecionador feminino, Hélder Antunes, não tem dúvidas do querer das suas jogadoras."Posso garantir que vamos disputar todos os jogos com uma alma imensa e com a nossa marca de guerreiras. Temos um sonho, mas sabemos das grandes dificuldades que se avizinham. O nosso grupo é super competitivo. Não vamos a San Juan passear. É um sonho representar e liderar Portugal".