Marlene Sousa renova contrato com o Benfica

Marlene Sousa, avançada da equipa de hóquei em patins feminina do Benfica, renovou contrato por mais uma temporada, anunciou o clube da Luz através do site oficial.A jovem avançada, de 23 anos, que é, também treinadora nos escalões de formação, mostrou-se feliz pela confiança depositada pelos encarnados. "Estou muito feliz por mais este voto de confiança por parte do Benfica. É um reconhecimento do meu trabalho", afirmou, em declarações à BTV.Com 14 títulos no currículo de águia ao peito, Marlene Sousa mantém a ambição de conquistar ainda mais troféus na Luz: "Trabalhamos para isso todas as épocas. Todas as temporadas os objetivos são muito idênticos: vencer todas as competições. Trabalhamos para isso diariamente, a cada semana, a cada jogo, a cada competição. O Benfica vive assim e eu também!"Na véspera, recorde-se, o Benfica tinha anunciado a renovação do contrato com a defesa Inês Vieira.