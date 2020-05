Marta Piquero despede-se do Benfica

A internacional espanhola Marta Piquero vai deixar o Benfica, após uma primeira época que ficou por concluir, devido ao cancelamento das competições de hóquei em patins motivado pela pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta.

A saída da avançada 'encarnada' foi comunicada pelo Benfica através do sítio oficial na Internet, com a internacional espanhola, campeã mundial em 2019, a deixar as 'águias' apenas com a conquista da Supertaça, jogo em que marcou dois golos.

"Foi difícil aceitar o fim da temporada e não poder disputar todos os títulos. Penso que tínhamos capacidade para vencê-los todos. Teria ficado muito feliz se pudesse ganhar mais títulos com esta camisola", disse a hoquista.

Antes de ter sido tomada a decisão de terminar a Liga, sem atribuição de título, o Benfica liderava o campeonato, com mais três pontos do que o rival Sporting, e estava nos quartos de final da Taça de Portugal.