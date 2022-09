O Sporting terminou a Elite Cup no 3º lugar, depois de bater a Oliveirense por 3-2. Matías Platero, defesa argentino dos leões, fala em sensações positivas deste novo Sporting que se adapta às novas ideias do treinador Alejandro Domínguez."Fizemos uma grande Elite Cup. Temos apenas cinco semanas de trabalho e temos tido um crescimento brutal. Vamos continuar a aprender. Saímos desta Elite Cup de cabeça erguida. Estamos a adaptar-nos ao novo treinador, é normal. Temos agora um estilo de jogo diferente. Faltou alguma eficácia frente ao FC Porto, mas sáimos de cabeça erguida."Matías defrontou no jogo de atribuição do 3º e 4º lugar a Oliveirense, equipa onde joga o irmão Franco Platero. "É sempre difícil, não gosto de jogar contra ele. Já me habituei, mas é difícil jogar contra a família."