Mealhada acolhe decisão do novo troféu

Benfica e Sporting iniciam hoje a participação na nova Taça 1947, que se disputa até domingo no Pavilhão do Luso (Mealhada), no dia inaugural da competição que reúne as oito melhores equipas do campeonato após a 13ª jornada, com a exceção do FC Porto (tem casos de Covid), que foi substituído pela Sanjoanense.

Nos quartos-de-final da prova que homenageia a primeira equipa portuguesa a ser campeã do Mundo em 1947, o Benfica tem pela frente o OC Barcelos, equipa que bateu as águias no último jogo. “O OC Barcelos é claramente um candidato ao título, tem uma equipa muito experiente e com um nível de qualidade muito elevado. Temos de ser um pouco mais eficazes e estáveis”, analisou o capitão Valter Neves.

Logo a seguir é a vez de o Sporting medir forças com a Sanjoanense, conjunto que empatou com os leões na última ronda. “Espero ainda mais dificuldades. Vamos encontrar, sobretudo desde o ponto de vista anímico, uma Sanjoanense ainda mais forte”, alertou o técnico leonino, Paulo Freitas.