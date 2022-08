Micaela Balmaceda e Carolina Monteiro reforçam hóquei em patins do Benfica

Micaela Balmaceda e Carolina Monteiro são as mais recentes reforços para a equipa feminina de hóquei em patins do Benfica, anunciou o clube encarnado esta sexta-feira.As duas atletas mostram-se impressionadas com o clube e "prontas" para o desafio que o mesmo representa. A defesa argentina Micaela Balmaceda, de 28 anos, não escondeu o entusiasmo."Estou muito feliz e impressionada, é um clube muito grande e lindo. Vou fazer o que conseguir para a equipa atingir os objetivos, nomeadamente a Liga Europa", sublinhou a atleta em declarações à BTV, onde afirmou tambem saber que a equipa "venceu os últimos campeonatos".Carolina Monteiro tem 18 anos e foi contratada ao CACO, sente-se orgulhosa por "envergar a águia ao peito"."É um clube conhecido mundialmente, sente-se a sua grandeza quando se entra no Estádio. É um orgulho estar aqui. A minha expectativa é alta, vou dar tudo de mim para jogar e evoluir cada vez mais como atleta", atirou a jovem atleta.