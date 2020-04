Miguel Rocha: «Claro que tenho pena de ter saído do Benfica»

Após seis temporadas na equipa principal do Benfica, Miguel Rocha aceitou um novo desafio na carreira ao vestir as cores do OC Barcelos esta temporada. Na Luz, arrecadou, entre outros, dois títulos de campeão nacional, duas taças de Portugal e uma Liga Europeia. A cumprir uma nova aventura no norte do país, o internacional jovem português mostra-se satisfeito pela mudança.





"Claro que tenho pena de ter saído do Benfica porque era o meu clube e estava lá há muitos anos, mas precisava de um novo desafio. Foi a escolha certa e estou muito contente por ter vindo para o OC Barcelos", refere aOs minhotos começaram o campeonato a todo o gás (lideravam à 13ª jornada), fulgor que se foi perdendo com alguns empates inesperados."Fizemos um início de época muito bom, mas tivemos uma quebra. Tivemos alguns empates pouco expectáveis. E num campeonato tão equilibrado como este acaba por fazer logo a diferença", conta Miguel Rocha, atleta natural de Lisboa, cidade ontem passado estes dias de confinamento social.O futuro do jogador, de 27 anos, vai continuar a passar pela ‘catedral do hóquei’, num pavilhão que já conhece bem desde a final do Mundial de Sub-20 , em 2011."Já sabia que era como adversário e no Mundial de sub-20, em Barcelos. Estava um ambiente incrível. Em todos os jogos o ambiente é incrível, e não só nos de maior cartaz."