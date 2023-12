Miguel Serrano morreu aos 25 anos

O Grupo Desportivo de Sesimbra anunciou a morte do seu jogador, Miguel Serrano, aos 25 anos, vítima de acidente de viação que aconteceu esta terça-feira."O falecimento do nosso Miguel Serrano - que desde a época de 2019/2020 - representava com orgulho e dedicação o nosso/seu clube, deixou-nos a todos de rastos - Clube, Equipa e a Modalidade - num tempo sem palavras e de profunda consternação e pesar", refere em comunicado o Sesimbra, acrescentando:"Miguel Serrano representou o Grupo Desportivo de Sesimbra com uma vontade expressa de ganhar, defendendo sempre a corres cerize do nosso clube com a mesma determinação e vontade igual à primeira vez que vestiu a nossa camisola, vindo do C.A.C.O..Atleta de uma educação louvável e reconhecida por todos, o Miguel tinha em cada colega, em cada dirigente, nos seus treinadores e em cada elemento da estrutura hoquista Sesimbrense um amigo".À família enlutada e ao Grupo Desportivo de Sesimbraapresenta sentidas condolências.