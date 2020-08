Miguel Vieira renova contrato com o Benfica

Miguel Vieira prolongou esta sexta-feira a ligação ao Benfica, anunciaram as águias no seu site oficial. O jogador de 23 anos renovou contrato e vai cumprir a quarta temporada ao serviço dos encarnados.





Miguel Vieira disse que se sente em "casa" e mostrou ambição para a nova temporada, em que o objetivo é conquistar todos os títulos em disputa."A sensação é muito boa, sinto-me em casa. Apesar do que aconteceu na época passada com a pandemia, sinto que vamos voltar mais fortes, dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer. Esta época, como sempre, é para ganharmos tudo em que estivermos envolvidos", disse ao site oficial do clube.O Benfica já prepara a nova época, com o arranque do campeonato agendado para o fim-de-semana de 26 de setembro, que traz um clássico entre Benfica e FC Porto.