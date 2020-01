Morreu jovem guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos

O Paço de Arcos informou que Énio Abreu, jovem guarda-redes de 20 anos, faleceu esta quarta-feira no Hospital Central da Madeira, onde estava internado há um mês, devido a uma combinação de pneumonia e gripe B.

Em comunicado, o clube manifestou o "profundo pesar e consternação" e informou que será rezada uma missa em sua memória esta quinta-feira, na Igreja Paroquial de Paço de Arcos, pelas 19 horas.





Recorde-se que, há precisamente um mês, o guarda-redes viajou com a equipa B para a Madeira, mas nem chegou a jogar porque teve de ser internado devido a «uma combinação de pneumonia e gripe B". O guardião ficou em coma induzido e a família viajou para solo madeirense. Desde então ficou ao lado do jovem, vários clubes promoveram iniciativas de solidariedade, mas Énio Abreu acabou por falecer esta quarta-feira.«É com profundo pesar e consternação que informamos que o nosso amigo e colega Énio Abreu, após uma árdua luta pela sobrevivência e no dia em que fez precisamente um mês de internamento, não conseguiu sobreviver à provação em que se encontrava. Faleceu esta quarta-feira, ao início da tarde, no Hospital Central da Madeira. Será rezada uma missa por sua intenção, amanhã, quinta-feira, na Igreja Paroquial de Paço de Arcos, pelas 19:00".À família enlutada e ao Paço de Arcos, Record apresenta sentidas condolências.