Morreu Vítor Domingos

Vítor Domingos, antigo guarda-redes de hóquei em patins, morreu aos 82 anos. Foi um dos melhores guarda-redes da história da Seleção Nacional, com vários Mundiais e Europeus no currículo, sobretudo durante a década de 60.Em 1960, ajuda Portugal a conquistar o Mundial em Madrid. Foi a primeira vez que a seleção arrecadou o mais desejado título no país vizinho. Vítor Domingos foi Campeão da Europa por cinco vezes (1961, 1963, 1965, 1967 e 1973) e Campeão do Mundo por três vezes (1960, 1962 e 1968).Natural de Sintra, representou o Hockey Clube de Sintra e a CUF, depois de ter arranjado trabalho no Barreiro na antiga Companhia União Fabril. Dá nome ao pavilhão do Grupo Desportivo Fabril. "Foi um homem bom que se foi. Apresento através do seu jornal condolências à família", disse Júlio Rendeiro, antigo jogador da Seleção e do Sporting.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.