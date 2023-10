Motivação alta no FC Porto-Sporting

No terceiro clássico em jornadas consecutivas do Campeonato e com transmissão em direto no site de Record, a visita do Sporting ao Dragão Arena reveste-se de especial interesse na luta pelo título, com o FC Porto a ter maior necessidade de pontos. É que os leões somam por vitórias os quatro jogos disputados, o último dos quais frente ao Benfica, enquanto a turma azul e branca regista uma derrota, na Luz.

Em declarações ao site do Sporting, o treinador Alejandro Domínguez diz que o triunfo frente ao campeão são águas passadas: "Só estamos a pensar no jogo frente ao FC Porto, que é um rival muito difícil. Se me perguntam como está a equipa? Digo que está confiante. Há que aproveitar a energia para treinar melhor. Quando se está feliz e com quatro vitórias seguidas no campeonato, não se relaxa, pelo contrário. É o momento de carregar no acelerador, de pisar forte, porque as pessoas estão predispostas a isso e é o que estamos a fazer. É o momento, porque os jogadores querem", frisou o técnico leonino.

Já o guarda-redes do FC Porto, Xavier Malián, quer aproveitar o fator casa para travar a embalagem do Sporting: "Estamos com muita confiança e com muita vontade de ganhar em nossa casa. Temos muita ambição e queremos muito que o jogo chegue rápido para demonstrarmos que estamos num bom momento. Vamos em busca dos três pontos."

Benfica bate Murches

A 5ª jornada arrancou ontem, com o Benfica a encontrar dificuldades, mas a vencer (4-2) na receção ao Murches, resolvendo na segunda parte após empate ao intervalo (2-2). Já a Oliveirense é líder isolada, à condição, ao vencer (5-3) em Braga.