Mundial 2019: Argentina-Portugal, em direto

- Portugal está na frente depois de uma primeira parte em que teve mais oportunidades, embora tenha tido sorte no lance do golo.25'. Girão tapa os caminhos do golo a Alvarez!22'. Timeout.21'. Mais um disparo de Hélder Nunes para desvio de Grimalt.19'. Quase o segundo! Portugal recupera a bola, Rafa avança e remata cruzado, mas erra o alvo!Gonçalo Alves remata e a bola ressalta por baixo do corpo de Grimalt, que deixa escapá-la para dentro da baliza!15'. Novo desconto de tempo, agora para a Argentina.12'. Girão nega o que seria um golo com nota artística de Alvarez! O argentino rematou, de costas, por baixo das próprias pernas!10'. Primeiro timeout da partida, logo depois de um remate argentino que passou perto da baliza de Girão.9'. Gonçalo Alves remata de longe, mas Grimalt nega o golo português.6'. Nova ameaça de Portugal à baliza Argentina, mas os sul-americanos respondem no contra-ataque.4'. Boa jogada portuguesa mas o remate de Hélder Nunes é novamente desviado pelo guardião argentino!3'. Hélder Nunes remata de longe para parada de Grimalt!3'. Perigo perto da baliza lusa! Platero choca com Girão, que fica queixoso.Grimalt, Nicolia, Alvarez, Platero e Mallea.Ângelo Girão, Henrique Magalhães, Hélder Nunes, Jorge Silva e João Rodrigues.- Equipas em campo em Vilanova!- Com ambas as seleções empatadas na classificação, é hora de lutar pelo lugar cimeiro da tabela. Renato Garrido, selecionador nacional, reconheceu a importância do encontro: "Vai definir o principal candidato ao primeiro lugar no grupo".- A Seleção Nacional entrou bem na competição, ao golear a Colômbia por 8-2 . Também os argentinos não sentiram dificuldades frente ao Chile, que superaram por 9-2.- Portugal defronta esta segunda-feira a seleção da Argentina, na segunda jornada do Grupo B do Mundial de hóquei em patins, que se disputa em Espanha. A partida arranca às 21 horas.