Mundial 2019: Moçambique bate Andorra e vai jogar acesso aos 'quartos'

A seleção de hóquei em patins de Moçambique conquistou esta terça-feira um lugar no playoff de acesso aos quartos de final do Mundial de 2019, em Barcelona, Espanha, ao bater Andorra por 3-1.Na terceira e última jornada do Grupo B da Taça Intercontinental, Mário Rodrigues, autor de um 'bis', e Filipe Vaz apontaram os tentos da formação moçambicana, que chegou ao intervalo a vencer por 2-1.Moçambique, que já tinha batido Egito (16-2) e Inglaterra (6-3), vai disputar o acesso aos quartos de final com o quarto colocado do Grupo A do Mundial, que deverá ser Angola, mas também poderá ser a Itália, se os angolanos vencerem hoje a Espanha.Por seu lado, a Suíça arrebatou o Grupo A da Taça Intercontinental, ao golear hoje a Alemanha por 5-1 e vai disputar o acesso aos 'quartos' com o quarto colocado do Grupo B, a Colômbia ou o Chile.