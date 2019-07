Mundial 2019: Seleção portuguesa feminina vence Alemanha e defronta Chile nos quartos

A seleção portuguesa feminina venceu esta terça-feira por 2-1 a Alemanha, no fecho do Grupo B do Mundial 2019, em Vilanova, em Espanha, e defronta nos quartos de final o Chile, de José Querido.Numa partida entre duas seleções que procuravam fugir ao último lugar do agrupamento e à Espanha, que ganhou só com vitórias o Grupo A, a seleção portuguesa foi sempre superior, mas pecou no capítulo da concretização.Portugal criou perigo por Sofia Moncóvio, aos quatro minutos, Ana Catarina Ferreira, aos nove, Inês Vieira, aos 11, Maria Sofia Silva, aos 14, e Marlene Sousa, aos 15, mas as intenções esbarraram quase sempre na guarda-redes Caroline Reinert.Aos 17 minutos, Maria Sofia Silva falhou isolado, aos 21, a capitã Marlene Sousa também não conseguiu marcar e a primeira parte terminou com um livre direto de Catarina Pedro ao 'ferro'.A jogar em vantagem, depois de Anna Hartje ter visto o cartão azul nos derradeiros segundos da primeira parte, Portugal entrou na segunda a pressionar, mas contra a corrente do jogo, foi Maren Wichartd a adiantar as alemãs em contra-ataque.A Alemanha marcou aos 30 minutos, mas a reação lusa foi rápida, com Ana Catarina Ferreira a empatar no mesmo minuto.A guarda-redes lusa Maria Vieira negou um segundo a Hartje, aos 42 minutos, e aos 47, Maria Sofia Silva deu vantagem a Portugal, que, a 30 segundos do fim esteve em causa, num livre direto de Marem Wichardt que acabou no 'ferro'.Jogo no pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova, em Espanha.Portugal - Alemanha, 2-1.: 0-0.0-1, Maren Wichardt, 30 minutos.1-1, Ana Catarina Ferreira, 30.2-1, Maria Sofia Silva, 47.Sob a arbitragem de German Pinto e Giovanni Grisales, da Colômbia, as equipas alinharam:: Maria Vieira, Ana Catarina Ferreira, Sofia Moncóvio, Marlene Sousa e Inês Vieira. Jogaram ainda Catarina Pedro, Maria Sofia Silva, Tânia Freire e Margarida Florêncio.: Hélder Antunes.: Caroline Reinert, Maren Wichardt, Franziska Neubert, Saphira Giersch e Kim Henckels. Jogaram ainda Anna Hartie, Katharina Neubert e Annika Zech.: Quim Puigvert.: cartão azul para Anna Hartje (25).: Cerca de 100 espetadores.