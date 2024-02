Mundial de Novara já tem datas definidas

A World Skate apresentou esta quinta-feira o programa oficial dos World Skate Games 2024 que vão decorrer de 6 a 22 de setembro, em Itália. Depois de Nianjing (2017), Barcelona (2019) e Buenos Aires (2022), Itália recebe a maior competição sobre rodas do Mundo. São 12 desportos diferentes, mais de 12 mil participantes envolvidos (atletas, treinadores e staff) de 100 países diferentes.Cidade com tradição no hóquei em patins, Novara prepara-se para receber oJá orealiza-se na mesma cidade deA Seleção masculina venceu o Mundial de 2019 em Barcelona, mas falhou a conquista do título em 2022, ao perder na final diante da anfitriã Argentina, em San Juan. Será a estreia de Paulo Freitas à frente da Seleção num Campeonato do Mundo. Já a Seleção feminina, orientada por Hélder Antunes, vai tentar melhor o 3º lugar alcançado em San Juan. Os sub-19 falham o pódio em 2022, ao perderem no jogo de atribuição do 3º e 4º lugar frente à EspanhaOs restantes desportos vão ser disputados em outras cidades. A capital Roma vai acolher a competição de skate, modalidade olímpica em que