Mundial de Sub-19: Portugal empata com Espanha na 2.ª jornada

Depois de na véspera ter goleado os Estados Unidos na estreia do Mundial de sub-19 em San Juan (Argentina), Portugal empatou na noite desta segunda-feira frente à candidata Espanha (3-3), na 2.ª jornada do Grupo A.A Seleção Nacional entrou bem e foi para o intervalo na frente por 3-0, com golos de Tiago Sanches, Vítor Oliveira e Filipe Martins. No arranque do segundo tempo, a Espanha apareceu com tudo e reduziu por Bruno Saavedra (3-1) e, pouco depois, Nil Cervera fez o 3-2. Portugal sentia grandes dificuldades para suster a pressão do adversário e sofreu o golo do empate (3-3) a 8 minutos do fim, por Bruno Saavedra.Para critérios de um possível desempate no final da fase de grupos, disputou-se depois uma decisão de livres diretos. E aí, Portugal ganhou por 2-0, ficando assim com vantagem sobre a Espanha num eventual empate.Veja a ficha do jogo aqui A equipa comandada por Vasco Vaz volta a entrar em ação esta terça-feira, às 19h00, diante a Inglaterra, que folgou na 2.ª ronda: na estreia, os ingleses foram goleados pela Espanha por 11-1.No outro jogo do Grupo A do dia, a Colômbia goleou os Estados Unidos por 14-2.