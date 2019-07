A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 fechou esta segunda-feira a fase de grupos do Mundial, integrado nos World Roller Games, com uma vitória contra a Colômbia (6-1), enfrentando a Suíça nos quartos de final.Depois do 32-1 da segunda jornada, contra os Estados Unidos, a equipa lusa continuou o registo 100% vitorioso na defesa do título mundial, em Barcelona, com Diogo Abreu em destaque, ao marcar os primeiros quatro golos.Yepes ainda reduziu para os colombianos, mas Diogo Barata e José Miguel Gonçalves completaram o marcador, fechando uma fase de grupos em que os lusos conquistaram os nove pontos possíveis.Ao todo, foram 40 golos marcados e três sofridos para a única equipa em prova só com vitórias, num registo que permite garantir o primeiro lugar e marcar já encontro com o quarto e último classificado do segundo grupo, a Suíça, em encontro marcado para terça-feira.