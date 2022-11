Mundial sub-19: Portugal goleia Colômbia e avança para as meias-finais

A Seleção Nacional sub-19 fechou esta quinta-feira a fase de grupos do Mundial com uma goleada frente à Colômbia, por 9-0, e garantiu o primeiro lugar do Grupo A e apuramento para as meias-finais da competição que decorre em San Juan, na Argentina.A formação comandada por Vasco Vaz venceu com golos de Miguel Henriques (3), Filipe Martins (2), Diogo Pernas (2) e Tiago Sanches e Vítor Oliveira, e vai agora aguardar pelo desfecho do Grupo B para conhecer o seu adversário nas meias-finais de amanhã. Veja a ficha aqui O rival português será o segundo classificado do grupo onde a Argentina já selou o primeiro posto: a Itália está em segundo (6 pontos), à frente da Suíça e Chile, ambos com 3 pontos à entrada da última ronda.