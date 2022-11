Mundial sub-19: Portugal goleia Grã-Bretanha

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 goleou esta terça-feira a sua congénere da Grã-Bretanha por 11-0, na terceira jornada do grupo A do Mundial da categoria, a decorrer em San Juan, na Argentina.



A supremacia da seleção portuguesa foi esmagadora e está refletida nos 11 golos conseguidos, apontados por Miguel Henriques (3), Filipe Martins (3), Tiago Sanches (2), Vítor Oliveira, João Pedro Inácio e Diogo Pernas.

A seleção lusa, que se tinha estreado na competição com uma vitória por 23-0 sobre os norte-americanos, no domingo, e empatado com os espanhóis a três golos na segunda jornada, lidera o grupo A com sete pontos (3 jogos), seguido da Espanha, com quatro (2), da Colômbia, com três (1), da Grã-Bretanha, com zero (2) e dos Estados Unidos, também com 0 (2).

Portugal integra o Grupo A da fase regular e irá defrontar a Colômbia na próxima quinta-feira, sendo que os dois primeiros classificados do grupo se apuram para as meias-finais.

O Grupo B é composto pelas seleções de Itália, Argentina (anfitriã), Chile, México e Suíça.