Murches garante três reforços para a próxima temporada

Eis Gonçalo Nunes em ação pelo Sporting em 2021, durante a Elite Cup

Com a permanência assegurada depois da surpreendente vitória frente ao FC Porto (3-2), o Murches já prepara mais uma temporada na elite do hóquei em patins.A equipa treinada por Hugo Lourenço 'Caleta' garantiu a contratação de Gonçalo Nunes, campeão do mundo de sub-20 em 2017. O defesa de 24 anos chega proveniente do Paço de Arcos, equipa que para a próxima época regressa ao segundo escalão. Gonçalo Nunes esteve ligado ao Sporting entre 2018 e 2022. Durante este período esteve cedido a Barcelos e Paço de Arcos, representando os leões na época 2020/21 e 2021/22. Regressou esta temporada a título definitivo ao histórico emblema do hóquei nacional, somando 23 golos em 25 jogos.O Murches, a única equipa da linha de Cascais na próxima temporada na 1ª Divisão, reforçou-se também no Parede, equipa que confirmou ontem a descida. Zé Costa e Rafael Lourenço seguem também para o Murches. Do Campo de Ourique chega o guarda-redes Tomás Teixeira.De saída estão António Estrela, Diogo David, Daniel Machial e Miguel Feio. Como já foi noticiado porà equipa principal do Benfica. Já Bernardo Ramalho e Rodrigo Vieira continuam cedidos pelos encarnados.O nosso jornal sabe ainda que o Murches apresentou nos últimos dias uma proposta a Tomás Moreira, jogador em destaque no Sp. Tomar. Trata-se do 2º melhor marcador do campeonato com 33 golos, apenas atrás de Gonçalo Alves (38).