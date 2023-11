Murches na Alemanha joga pela primeira vez nas competições europeias

Murches conseguiu o apuramento após o 9º lugar na época passada

O Murches escreve esta sexta-feira mais uma página dourada na história do clube. O hóquei em patins só existe no clube há nove anos, tempo suficiente para registarem já alguns momentos de glória como a subida à 1ª divisão, a vitória frente ao FC Porto na primeira época no principal escalão e agora a entrada na Taça WSE, a segunda prova de clubes mais importante da Europa.Na Alemanha, a equipa do concelho de Cascais joga frente aos anfitriões do Walsum na sexta-feira (18h). Segue-se o Lyon no sábado (15h) e o Voltregà no domingo (13h). O emblema espanhol, atual detentor do título, é na teoria a equipa mais forte do Grupo D, contando nas suas fileiras com o ex-Oliveirense Jordi Burgaya e ainda o reforço sonante Àlex Rodríguez, campeão da OK Liga em 2022 ao serviço do Liceo."Esta participação enche-nos de orgulho, num clube com tão poucos anos de hóquei em patins", disse ao nosso jornal Caleta, técnico do Murches. "No primeiro ano que sobe à primeira divisão consegue o apuramento para as provas europeias, não por desistência de outros, mas por mérito próprio. O Voltregà é a equipa mais forte, mas queremos estar entre os dois primeiros lugares. Queremos orgulhar as gentes de Murches", sublinhou.O Murches procura ficar entre os dois primeiros lugares para seguir para os oitavos-de-final, onde aí se juntam as equipas relegadas da 2ª fase de qualificação da Liga dos Campeões. Para além do Murches, também o HC Braga, vice-campeão da Taça WSE, entra em ação esta sexta-feira na prova. Os minhotos, orientados por Tó Neves, são os anfitriões no Grupo B, na qual se juntam Follonica (Itália), Wimmis (Suíça) e Uttigen (Suíça).- King's Lynn (Inglaterra), Monza (Itália), PAS Alcoi (Espanha), Thunerstern (Suíça), Follonica (Itália), Wimmis (Suíça), Uttigen (Suíça)- Genéve (Suíça), Cronenberg (Alemanha), Valdagno (Itália), Grosseto (Itália), Walsum (Alemanha), Lyon (França), Voltregà (Espanha)