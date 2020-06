Neves vai para a 17ª época na Luz

Valter Neves vai cumprir a 17ª época no Benfica, sendo o atleta atualmente em atividade com maior longevidade no clube.

“Sinto a mesma ambição que sentia no início. Lembro-me de que quando cheguei ao Benfica, o grande objetivo era a conquista de títulos, de voltar a colocar o Benfica no lugar em que tinha de estar, que era na discussão dos títulos e conquistá-los, e a ambição acaba por ser idêntica”, confessou à BTV.

O capitão do Benfica, de 36 anos, agradece ao clube. “Tenho um grande sentimento de gratidão por poder continuar a fazer parte desta família benfiquista, por o Benfica acreditar que eu possa ser uma mais-valia para a equipa, e há também um sentimento ótimo de poder continuar a trabalhar naquela que eu considero ser a minha casa e poder continuar a ajudar a equipa.”

Valter Neves chegou à Luz em 2004/05, oriundo do Paço de Arcos, onde esteve nove épocas. A carreira foi iniciada no Alverca.

Pelo Benfica já conquistou três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças, duas Ligas Europeias, três Taças Continentais, duas Taças Intercontinentais e uma Taça CERS.