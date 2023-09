Nicolía começa a 'last dance' com o prémio de MVP da Elite Cup

Carlos Nicolía tem-se referido à presente época como a "last dance" (última dança), uma vez que está em final de contrato com o Benfica e não deverá renovar. O argentino de 37 anos iniciou a 10ª época com mais um troféu, tendo sido eleito o MVP do torneio após fazer quatro golos (dois na final) e uma assistência.É presença ainda no cinco ideal da Elite Cup juntamente com Ângelo Girão (Sporting), Ferran Font (Sporting), Roberto Di Benedetto (Benfica) e Guilherme Silva (Sp. Tomar).Na entrevista que deu ano final de 2022, Nicolía admitiu terminar a carreira no Benfica, mas não descarta a possibilidade de continuar noutro clube caso apareça uma proposta interessante. Este verão, o OC Barcelos tentou levá-lo, mas ‘Nico’ preferiu continuar na Luz.