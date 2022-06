Nicolía pede casa cheia e a "ferver"

O Benfica deseja que o fator casa continue a prevalecer na final do Campeonato Nacional, pois só desse modo levará a decisão do título para a 'negra'. E pede, por isso, a ajuda dos adeptos hoje na receção ao FC Porto (15h00), de modo a evitar que o rival faça a festa na Luz.

"Quando o pavilhão está cheio, como no jogo 2, jogamos à Benfica, com a Luz a ferver para nós. É muito mais fácil e espero que esteja da mesma maneira. Somos um clube que tem adeptos muito fortes, e em casa isso é importante", pediu Carlos Nicolía, em declarações à BTV.

Já o técnico Nuno Resende recordou que o Benfica tem-se dado bem nos duelos com o FC Porto, "à exceção para a final da Taça de Portugal", por isso está confiante. "Esse é um fator positivo e motivacional, que nos dá alento. Queremos muito dar essa satisfação aos adeptos e levar a decisão para o jogo final", sublinhou Nuno Resende.

O FC Porto é que não quer esperar pelo 5º jogo, na próxima quarta-feira, para festejar o título, ainda que a ‘negra’, a disputar-se, será no Dragão Arena. "Queremos acabar esta final no quarto jogo e concretizar o objetivo que traçámos há 10 ou 11 meses", frisou o capitão dos dragões, Reinaldo Garcia, citado pelo site do clube.

Final feminina

Hoje também pode haver campeão nacional feminino, caso o Benfica vença na receção (20h) ao Sporting no 2º jogo da final.



Há dois títulos por atribuir



Nas modalidades coletivas de pavilhão e em masculinos há ainda dois títulos por atribuir. Além do hóquei, também o futsal aguarda pelo desfecho, que pode igualmente ser hoje, caso o Sporting vença o 3º jogo diante do Benfica. Nos três campeonatos fechados, o Benfica somou dois títulos – voleibol e basquetebol –, já o FC Porto festejou no andebol.