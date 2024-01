Noite amarga para Oliveirense, Valongo e Sp. Tomar na Liga dos Campeões

A noite de Liga dos Campeões reservou algumas surpresas. No Grupo D, a Oliveirense caiu em casa (3-4) frente aos italianos do Lodi. A equipa de Edo Bosch chegou a estar a vencer por 2-0, mas permitiu a reviravolta a dois minutos do fim. Marc Torra e Facundo Navarro marcaram para a Oliveirense, enquanto o português Filipe Fernandes brilhou pelo Lodi com três golos. Morgan Antonioni fez o o outro golo.A Oliveirense podia ter selado o apuramento para os quartos-de-final, mas adiou a festa. Foi apenas a terceira derrota esta época da equipa de Oliveira de Azeméis.No mesmo grupo, o Valongo perdeu na deslocação à casa do campeão francês St. Omer (2-5). Carlitos e João Almeida fizeram os golos da equipa orientada pelo ex-selecionador Renato Garrido que chegou ao intervalo empatado a um golo. Pelo St. Omer faturaram Pablo del Rio (2), Fabien Barengo, Federico Balmaceda e Roc Llisa.1.º Oliveirense - 92.º St. Omer - 63.º - Valongo - 44.º Lodi - 4No grupo C, o Sp. Tomar empatou (2-2) frente ao Trissino, campeão europeu em 2022. Geoele Piccoli marcou para os italianos, mas Gonçalo Neto, de livre direto, empatou para os tomarenses. Mesmo a jogar em inferioridade numérica, o Trissino conseguiu colocar-se novamente em vantagem por intermédio do ex-FC Porto Giulio Cocco.Já perto do fim, Lucas Honório segurou um ponto para os tomarenses que continuam assim a sonhar com o apuramento, ainda que o cenário se adivinhe difícil, já que uma derrota no Dragão Caixa na próxima jornada frente ao FC Porto, aliado a uma vitória ou empate do Trissino em Lleida, deixa o Sp. Tomar fora da corrida aos quartos-de-final.1.º FC Porto - 92.º Trissino - 73.º Sp. Tomar - 54.º Lleida - 1