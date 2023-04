Nolito Romero comanda vitória do Sporting

O Sporting venceu este sábado no terreno do Murches, 7-2, em duelo da 25.ª e penúltima jornada da fase regular do campeonato.Com três golos, Nolito Romero foi o destaque da formação liderada por Alejandro Domínguez. João Almeida, Filipe Martins, João Souto e Toni Pérez completaram a lista de marcadores. Do lado do Murches marcaram João Maló e Bernardo Ramalho.Com este triunfo, o Sporting segura o segundo lugar, com 61 pontos, a cinco do líder Benfica.