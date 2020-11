Nova competição em hóquei em patins junta as oito melhores equipas do campeonato

A Taça 1947 em hóquei em patins vai jogar-se de 9 a 13 de dezembro, no concelho da Mealhada, envolvendo as oito melhores equipas do campeonato nacional no final da primeira volta.

A nova competição da Federação da Patinagem de Portugal (FPP), que foi apresentada esta quarta-feira em conferência de imprensa na Mealhada, concelho do distrito de Aveiro, pretende homenagear a primeira vez que Portugal se sagrou campeão do Mundo e da Europa em hóquei em patins, no ano de 1947.

"Somos hoje, em termos de modalidade, muito do que estes homens pioneiros [equipa de 1947] nos transformaram", disse o presidente da FPP, Luís Sénica, evocando os primeiros campeões portugueses da modalidade.

O dirigente máximo da modalidade pretende que a nova competição se "afirme no panorama nacional" do hóquei em patins, salientando que a Taça 1947 nasce da "vontade dos clubes".

"A pandemia tem limitado a capacidade de viver, mas não a capacidade de sonhar. E, em abril, quando reuníamos por videoconferência com os clubes, a tentar perceber o que ia ser a época e o nosso futuro, surgiu esta vontade de criarmos esta prova e de tornar o campeonato mais competitivo, utilizando a nova fórmula do 'play-off'", salientou.

Segundo Luís Sénica, a modalidade continua a navegar e o lançamento da nova prova "é a concretização dessa navegação".

Para o presidente da FPP, a nova competição "será um marco em termos de futuro e de projeção" do hóquei em patins, com a particularidade da Taça ganha pela seleção nacional em 1947 servir de imagem para o troféu vencedor.

A FPP vai entregar duas taças ao clube que conquistar a competição, uma muito próxima do original de 1947, que depois ficará na sua posse com o nome dos clubes vencedores, "que em três anos consecutivos ou em seis anos interpolados [de vitória] terá direito à Taça mãe", e uma réplica mais pequena para os clubes.

Os jogos vão realizar-se no Pavilhão Municipal do Luso, com dois cabeças de série [os primeiros classificados do campeonato] no sorteio, para que não se defrontem nos quartos de final da prova.

A realização da Taça 1947 conta com o apoio do município da Mealhada, que há quase 20 anos é a "casa da patinagem e do hóquei em patins".