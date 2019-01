Novo treinador de hóquei em patins do Benfica promete lutar por todos os títulos

A equipa de hóquei em patins do Benfica tem condições para lutar pela conquista de todas as competições em que está envolvida, quer internamente, quer a nível internacional, considerou o novo treinador Alejandro Domínguez."No campeonato estamos mais do que vivos e na Liga Europeia também. Podemos lutar por tudo", afirmou o técnico argentino durante a conferência de imprensa que decorreu no Estádio da Luz e que serviu para a sua apresentação.O também selecionador espanhol, cargo que acumulará até ao Mundial de 2019, adiantou querer implementar o seu "modelo de jogo e aproveitar as competências existentes para construir uma equipa muito competitiva", com um estilo "direto e agressivo"."A liga portuguesa é muito competitiva, conta com quatro equipas com um nível extraordinário, mas qualquer equipa pode ganhar a outra. Reconheço que estamos na melhor liga do mundo", realçou Alejandro Domínguez, que admitiu estar "encantado" com as condições de trabalho que encontrou no Benfica.Segundo o argentino, treinar a equipa 'encarnada' é "o sonho de qualquer profissional" e é um "enorme passo em frente" na sua carreira, já recheada de títulos.Alejandro Domínguez, de 47 anos, nascido em Buenos Aires, foi eleito em 2017 o melhor treinador do mundo, tendo conquistado um Mundial (2017), um Campeonato da Europa (2018) e uma Taça Latina (2018), pela seleção masculina de Espanha, depois de já ter vencido um Europeu (2015) e um Mundial (2016) quando orientava a seleção feminina espanhola.Ao comando do clube espanhol Reus, o argentino também contou com triunfos de relevo, como a Taça Continental (2009/10), a Taça Intercontinental (2009/10) e o campeonato espanhol (2010/11).Por seu turno, o vice-presidente benfiquista Domingos Almeida Lima, aproveitou a apresentação de Domínguez para agradecer o trabalho desenvolvido pelo anterior treinador Pedro Nunes, que "ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar em Portugal e lá fora", e salientou a forte ambição do Benfica em conquistar mais títulos sob a batuta do argentino."As expectativas são as de sempre nesta casa, vencer todas as provas", atirou Almeida Lima, considerando que 2019 "é o ano de abertura de um novo ciclo" no hóquei em patins do Benfica.