Novo treinador do Benfica distinguido em Espanha

O novo treinador de hóquei em patins do Benfica, Alejandro Domínguez, que acumula o cargo com a liderança da seleção masculina espanhola, recebeu esta quinta-feira em Madrid o Prémio Nacional do Desporto Espanhol, avançou o clube da Luz.A cerimónia de entrega do prémio, designado por Barón Guell, decorreu no Palácio Real do Pardo, em Madrid, e o troféu foi entregue pelos reis de Espanha ao argentino, que foi distinguido pela conquista do Mundial de 2017, na China, ao serviço da seleção de hóquei em patins espanhola.Na final da competição, Espanha bateu Portugal na marcação de grandes penalidades, após igualdade a três bolas no tempo regulamentar.Ao serviço da seleção espanhola masculina Alejandro Domínguez também ganhou o Europeu que decorreu na Corunha, em julho do ano passado, depois de já ter vencido um Europeu (2015) e um Mundial (2016) quando orientava a seleção feminina espanhola.No início do ano, Alejandro Domínguez foi apresentado como o novo técnico do Benfica, acumulando o cargo com o de selecionador de Espanha até ao Mundial de 2019.