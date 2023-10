Nuno Lopes após apuramento: «Queremos continuar a desafiar os 'milhões'»

Nuno Lopes garante que o Sp. Tomar vai dar tudo para estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa tomarense apurou-se para a segunda e última ronda de qualificação. Em Noisy le Grand, nos arredores de Paris, a equipa tomarense bateu os alemães do Walsum (11-0), os italianos do Grosseto (5-4) e finalmente o anfitrião Noisy (4-2), emblema francês que também conseguiu o apuramento.A próxima ronda de qualificação, disputada de 3 a 5 de novembro, vai contar com Sp. Tomar, Noisy, FC Porto, Oliveirense, Valongo, Forte dei Marmi, Reus, Diessbach, La Vendenne, Germania Herringen, Igualada, Sarzana, Lleida e Coutras.esteve em França a acompanhar o apuramento do Sp. Tomar e no final conversou com Nuno Lopes, técnico que fez história no clube na época passada ao conquistar a Taça de Portugal."Sim foi perfeito. Claro que queremos sempre mais, pensamos sempre que podemos fazer melhor, agora o facto é que tenho de estar orgulhoso pelos jogos que fizemos, acima de tudo porque penso que fomos sempre superiores. É certo que acho que não fizemos mais do que a nossa obrigação, porque vimos de um campeonato muito mais competitivo, com mais preparação, com jogadores prontos para jogarem ao mais alto nível. Às vezes o mais difícil é isto. Eles foram briosos, foram competentes, foram profissionais. Eu sei que a equipa vai continuar a crescer ao longo do campeonato. Precisamos de dar minutos a toda a gente, e é preciso estar toda a gente disponível.""As três vitórias foram boas e foi justo termos ficado no primeiro lugar. Frisar que o Noisy fez um bom jogo, eu conheço o treinador (ndr: João Baltazar), e obrigou-nos a elevar o nosso nível para alcançarmos o triunfo. Não ficamos surpreendidos com esta equipa francesa, mas sabíamos que eles iam jogar em contra-ataque. Fiquei satisfeito por nunca termos perdido o controlo do jogo, mesmo quando estivemos a perder. De um tempo para cá, nós temos de tomar conta do jogo e isso é diferente, mas agora temos de jogar assim. Tenho também de referir que o sétimo da liga português conseguiu fazer isto em França, mostra o nível competitivo da nossa liga.""Nós queremos vencer os jogos todos. Com o trabalho, vamos conquistando muitos objetivos. O primeiro objetivo era passar esta fase da Liga dos Campeões, está feito. Nós, por uma questão também de orgulho, temos de jogar para ganhar. Se ganharmos e chegarmos à Liga dos Campeões, isso seria bom e vamos dar tudo por isso. Caso isso não aconteça por mérito dos adversários, teremos a Taça WSE pela frente. Essa competição também é importante. É preciso lembrar que no ano passado fizemos algo histórico em Portugal, vencemos a Taça de Portugal.""Num clube com mais de 100 anos, nunca tinha vencido um título nacional, mas no ano passado vencemos a Taça de Portugal e isso deu-nos uma estaleca muito grande. E quando se ganha uma vez, queremos ganhar duas, ou três, etc… Perdemos a Supertaça este ano, mas ficamos mesmo assim com essa vontade de ganhar títulos agora. Habituamos os nossos adeptos a isso, e nós também gostamos. Queremos continuar a desafiar os 'milhões'. Venho fazendo isso há muitos anos, mas no Sporting de Tomar, isso dá-me ainda mais gozo."