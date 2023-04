Nuno Lopes após ganhar a Taça de Portugal: «Não quero que este dia acabe»

Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, teve de conter as lágrimas na sala de imprensa após conquistar a Taça de Portugal frente ao Sporting. O técnico é o responsável pela primeira Taça de Portugal na história do clube tomarense."O sonho comanda a vida e mais uma vez o realizei. Hoje é fácil conversar e estar feliz. Não quero que este dia acabe. Tudo começou em Boliqueime, nunca me vou esquecer. Disse na altura que esta era a única competição em que apostávamos as fichas todas. Ganhar pelo Sp. Tomar contra o Sporting… está tudo dito. Já ganhei outros, mas este troféu é magnífico", atirou o técnico que já ganhou uma Taça CERS e uma Supertaça ao serviço do Sporting.Nuno Lopes cumpre a segunda passagem pelo emblema do Nabão e arrecadou o primeiro troféu pelo clube. O discurso do técnico ambicioso."Virar uma cidade para isto… tinha de ser aqui! Este jogo foi o jogo mais fácil da minha vida, porque não disse nada, nem técnico nem tático. As emoções estão todas cá. Não sei o que é um título mundial, mas isto para mim é um título mundial. Quando saí do Sporting para voltar a Tomar disse que ia conquistar um título e consegui. Agora falta ser campeão."