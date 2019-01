Nuno Lopes deixa Sporting para treinar o Sporting de Tomar

O antigo treinador do Sporting Nuno Lopes deixou esta terça-feira o clube lisboeta para regressar ao Sporting de Tomar, anunciaram os dois emblemas.Nuno Lopes, de 47 anos, chegou aos lisboetas em 2014, proveniente do Sporting de Tomar, e levou os leões às vitórias na Taça CERS de 2014/15 e na Supertaça António Livramento de 2015 e desempenhava agora as funções de assessor da coordenação da formação do hóquei em patins.Pouco depois do anúncio da rescisão por mútuo acordo com o Sporting, Nuno Lopes foi apresentado como treinador do clube tomarense, que já orientou durante oito temporadas, durante as quais conseguiu duas subidas ao principal escalão.No Sporting de Tomar, Nuno Lopes sucede no cargo a Jorge Godinho, que deixou o emblema ribatejano no 13.º e penúltimo lugar do campeonato, com os mesmos 10 pontos do Oeiras e a dois do Turquel, primeira equipa acima da zona de despromoção.