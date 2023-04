Treinador do Sp. Tomar após bater FC Porto: «Trabalhámos muito para isto»

Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, era um homem feliz após a vitória da equipa tomarense (5-3) frente ao FC Porto , na meia-final da Taça de Portugal."Hoje é dia do emocional ficar de lado. Trabalhámos muito para isto, o sonho alimenta a vida. Mas temos de trabalhar muito para preparar o dia de amanhã. Muito feliz pela cidade e pelos jogadores. Falta uma jornada, vamos sofrer, mas vamos ser competentes. A nossa organização fez hoje a diferença. Fomos muito equilibrados e anulámos os duelos", analisou.O técnico apelou aos adeptos que encham o pavilhão na final de amanhã, jogada no Municipal de Tomar pelas 15h. "Só estar na final já vale a pena o dinheiro. Vamos encher o pavilhão", atirou.O FC Porto não compareceu na conferência de imprensa no final do jogo.