Nuno Lopes: «Os pormenores a este nível pagam-se muito caro»

Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, lamentou os erros defensivos e a falta de eficácia na goleadasofrida frente ao FC Porto, no primeiro jogo do quartos-de-final da Elite Cup."Falhámos demais. Não podemos oferecer tanta bola isolada e nos momentos decisivos temos de marcar", disse o técnico da formação ribatejana.O jogo ficou marcado por um momento insólito. Na 2ª parte, o guarda-redes Albert Mola (Sp. Tomar) viu o cartão azul e poucos segundos depois foi a vez de António Marante ver também o cartão azul, por ter entrado em rinque antes da saída de Mola. Resultado? Filipe Almeida, jogador de campo, teve de se equipar para defender o livre direto de Gonçalo Alves."A responsabilidade do lance caricato é nossa. Nesse período há dois golos e os níveis anímicos baixaram. Animámos com o golo, mas depois aparecerem as bolas paradas. Andámos à procura dos aspetos táticos e não técnicos, mas foi pelos técnicos que perdemos. Os pormenores a este nível pagam-se muito caro. Vamos continuar a trabalhar," finalizou.