Nuno Resende: «A forma como nós entrámos é marcante»

Nuno Resende, técnico do Benfica, destacou a grande entrada da sua equipa, determinante para o triunfo expressivo (7-3) frente ao FC Porto, no jogo 3 da meia-final do playoff. Aos 8 minutos, os encarnados venciam por 2-0 e já tinham atirado quatro bolas aos ferros."A forma como nós entrámos é marcante. Condicionámos a transição do FC Porto e o ataque a quatro. A confiança vai-se buscar também aí. A derrota no Dragão não nos tirou a confiança, abala sempre um pouquinho, mas fizemos também muitas coisas bem feitas e agarramo-nos a isso. Quando sofremos o 4-2, houve algo de importante. Depois de no Porto termos sofrido três golos em poucos minutos, nós aprendemos com os erros. Foi importante a reação", destacou.O treinador dos encarnados destacou ainda o forte apoio no Pavilhão Fidelidade, depois da festa no dia anterior. Nuno Resende frisou ainda que a hora anormal do jogo (13h), na ressaca da festa do futebol, não prejudicou a equipa. O horário esteve relacionado com o jogo de futsal na Luz entre Benfica e Sp. Braga (17h)."No 4º jogo o FC Porto vai ser mais forte ainda. Queremos levar a equipa regenerada para o Dragão. O fator casa é muito importante, tivemos um pavilhão fantástico hoje, estava uma excelente vibração. Ontem estávamos todos felizes, nas comunicações que tínhamos pelo Whatsapp. Mas isso só por si não ganha jogos. Se fosse pelos adeptos o Benfica era sempre campeão. Hora? O nosso treino tem muito a ver com este horário. Havia a possibilidade de jogar às 20h, mas não era bom para ninguém, nem para nós, nem para o FC Porto, nem para as famílias."Tal como aconteceu no jogo 1, Ricardo Ares, treinador do FC Porto, não marcou presença na conferência de imprensa.