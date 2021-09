Nuno Resende: «Ainda nos falta alguma química»

O Benfica disse adeus à Elite Cup no 6º lugar, após derrota (3-5) frente ao Benfica. Nuno Resende, novo treinador das águias, admitiu que ainda falta algum entrosamento na equipa.





"Em algumas situações ainda falta alguma química e falta acreditar que algumas situações nos podem colocar na cara do guarda-redes", disse o técnico dos encarnados.O Benfica não vai contar com Pedro Henriques para o primeiro jogo do campeonato devido à expulsão. "Vamos apresentar dois guarda-redes e vamos ser fortes para ganhar os jogos. O Benfica respondeu muito bem com o Rodrigo na baliza. O nosso trabalho é encontrar soluções", sublinhou.