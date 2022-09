Nuno Resende: «Amanhã será mais um jogo de alto nível»

Nuno Resende era um homem satisfeito na sala de conferência de imprensa do Municipal de Tomar, depois do Benfica garantir a passagem à final da Elite Cup após bater a Oliveirense por 6-4."Os golos da Oliveirense vêm contra a corrente do jogo. Assentámos e acreditámos no processo. Trabalhar neste cenário de adversidade e ter conseguido um bom resultado é muito positivo. Há ainda alguns erros a corrigir, sofremos cartões azuis que não podem acontecer, mas há boas sensações neste plantel", referiu o técnico.Os encarnados vão agora encontrar o FC Porto na final da Elite Cup, uma reedição da final do campeonato nacional da época passada, que acabou por sorrir aos dragões na 'negra'."Amanhã será mais um jogo de alto nível. Queríamos muito que os nossos adeptos comparecessem em força."